Nicolae Dică l-a dat afară din vestiar pe Dawa: „A început să vorbească! Tot vorbea în franceză. Am zis «OK, gata!»”

Nicolae Dică a plecat de la FCSB. Înfrângerea cu U Cluj (1-2) i-a adus sfârșitul celui de-al 2-lea mandat pe banca bucureștenilor.

Se pare că Dică a dezvăluit ce s-a întâmplat la pauza meciului de la Cluj. Iată ce a spus despre Dawa, fundașul central.

„A început să vorbească! Tot vorbea în franceză. Am zis «OK, gata!»”

„Eu nu mă cert cu jucătorii. Ei trebuie să facă ce spun. I-am spus lui Dawa cum am pregătit meciul și ce trebuia să facă ce a făcut. Le-am spus jucătorilor să joace mingea pe atacant, nu pe mijlocașii centrali sau pe cei laterali când au adversar în spate, pentru că riscăm să pierdem mingea.

Dawa a început să vorbească. Eu vreau disciplină când merg la o echipă. Nu contează cine e, poate să fie și cel mai bun jucător. În primul mandat l-am sancționat și pe Alibec. Nu accept să comentezi la deciziile mele. Iar Dawa comenta. Nu am înțeles ce zice, vorbea în franceză. Păi, nu faci ce zic și mai și comentezi?! I-am spus «Taci» în engleză. Am continuat cu indicațiile, dar el tot vorbea în franceză. Am zis «OK, gata!» și l-am dat afară.

Eu imediat le reglez. Le-am zis jucătorilor să facă ce vreau eu și ce pregătim în antrenamente. Dacă fac asta și greșesc, eu sunt vinovat. Când spui ceva unui jucător, el poate spune că nu e așa, că nu crede că e așa.

La Ploiești a mai fost ceva. Am căutat eu un conflict. Jucam bine și îmi era teamă să nu fie o automulțumire. Și am avut un discurs mai acid cu un jucător, dar a fost bine”, a spus Nicolae Dică, pentru Orange Sport