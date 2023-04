Nicolae Dică luat la rost de un coleg de breaslă: „Lasă ce a fost! Asumă-ţi şi mergi mai departe!”

Antrenorul echipei CS Mioveni, Nicolae Dică, este criticat din cauza discursului pe care l-a avut după eșecul cu “U” Cluj-Napoca.

„Lasă ce a fost! Asumă-ţi şi mergi mai departe!”, îi transmite Vasile Miriuță lui Nicolae Dică

CS Mioveni a pierdut toate cele cinci meciuri din play-out și nu a marcat niciun gol. Cu patru etape înainte de final nu mai are nicio șansă să se salveze de la retrogradare fără să joace baraj, deoarece are de recuperat 13p față de ocupanta locului 6, FC Voluntari.

„E păcat că nu am avut mai mult curaj. Se pare că atât am putut în acest moment. Încerc să-mi dau seama despre ce e vorba”, a spus, printre altele, Dică, după meciulo cu formația din Ardeal.

Din acest motiv, el a fost criticat de Vasile Miriuță. „Lasă ce a fost! Să vedem prezentul şi viitorul. Toţi putem să găsim din trecut. Asumă-ţi şi du-te mai departe, dacă eşti o persoană puternică.

Eu când am venit la Baia Mare acum doi ani, echipa era Divizia C, am vrut să ajut. Nu am promovat atunci, am pierdut barajul. Trebuie să îţi asumi, care e problema că te înjură unul?! Nici nu trebuie să te intereseze, aşa şi cu Dică.

Mi-am asumat că duc mandatul mai departe, dacă conducerea îşi doreşte pe viitor să facă o echipă să atace promovarea, atunci rămân, asta trebuie să fie discursul de antrenor”, a spus Miriuţă, la Prima Sport.