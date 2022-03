Nicolae Dică: „Mă bucur că a apărut din nou un fotbalist în România care finalizează”. Pe cine a remarcat fostul secund al naționalei

Nicolae Dică, fost jucător la FCSB și fost secund la naționala de seniori a României, vede un viitor strălucit pentru Octavian Popescu, „perla” lui Gigi Becali.

Nume important în istoria lui FC Argeș, dar si pentru FCSB (în era Steaua), Nicolae Dică consideră că Octavian Popescu posedă deja câteva calități excepționale:

„Un jucător foarte bun în acest moment, chiar dacă este foarte tănâr are realizări extraordinare, mă bucur că a apărut din nou un fotbalist în România care finalizează, driblează are ultima pasă, un jucător inteligent, un număr 10 adevărat şi sper ca el să fie sănătos, să muncească mult că nu a realizat nimic, să muncească mult şi trebuie să ajungă la un nivel ridicat pentru că are potenţial.

El a fost lăudat şi la început în Liga 1 şi acele laude nu l-au dereglat. Chiar dacă echipa a avut momente dificile, el a avut evoluţii bune şi iată că la 19 ani reuşeşte să aibă realizări şi să ducă echipa în spate”, a declarat Dică pentru telekomsport.ro.

Nicolae Dică îl vede pe Octavian Popescu pregătit să joace la națională

Fostul decar din Ghencea a abordat și un subiect mai controversat, anume convocarea lui Tavi Popescu la naționala de seniori a României:

„Ştie cel mai bine ce are de făcut Edi şi dacă el considera că Tavi merită să fie la echipa naţională cu siguranţă va fi la echipa naţională! Îl ştie şi el pe patron foarte bine şi atunci când apare un jucător tănăr toţi din fotbal îşi dau cu părerea că trebuie să fie la naţională”, a declarat Dică sursei citate.