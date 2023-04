Nicolae Dică nu are explicații pentru căderea lui CS Mioveni: „În timp voi găsi motivul pentru ce s-a întâmplat”

Antrenorul Nicolae Dică și-a reziliat, azi, contractul cu echipa CS Mioveni și recunoaște că nu înțelege transformarea în rău a echipei.

„În timp voi găsi motivul pentru ce s-a întâmplat”, a spus Nicolae Dică după plecarea de la CS Mioveni

Tehnicianul susține că pentru el este o enigmă cum CS Mioveni a câștigat puncte în șapte din ultimele nouă etape ale sezonului regulat, dar niciunul în primele etape din play-out. Mai mult, echipa nu a marcat vreun gol.

„Am discutat în iaunarie, de când am semnat contractul, am zis că atunci când o să consider că nu mai avem şanse de salvare, atunci voi pleca. Este foartre greu să mai reuşim menţinerea în prima ligă.

Pentru mine este o enigmă. Nu pot să înţeleg cum nouă etape am reuşit să acumulăm puncte, am pierrduat doar două jocuri, şi apoi, de când a început play-out-ul, să arătăm total diferiţi, să fim total schimbaţi.

Nu pot să îmi dau seama. Am încercat, am analizat ce am făcut la antrenamente, ce le-am transmis. Şi nu am găsit de ce am putut să arătăm aşa in play-out. Să fie o schimbare totală…

Am fost bine, chiar foarte bine, unde speram să rămânem în prima liga şi chiar nu am un argument să spun că ăsta este motivul. Dar în timp voi găsi motivul pentru ce s-a întâmplat”, a spus tehnicianul, la Orange Sport.

„Nu ai cum sa greşeşti în halul ăla”, a răbufnit Nicolae Dică

Dică a mai precizat că nu au existat probleme extrasportive. „Nu am avut probleme din punct de vedere disciplinar. Din punct de vedere financiar, au fost cât de cât ok. Nu am avut întărzieri mari”, a spus el.

Antrenorul s-a referit și la meciul cu “U” Cluj-Napoca. Echipa ardeleană a marcat unicul gol al partidei prin Thiam, în minutul 72.

El a trimis mingea cu capul, spre poartă, iar portarul Croitoru a lăsat senzația că sare în contratimp, mingea trecând pe sub el. Imediat, camerele de filmat l-au surprins pe Dică râzând.

„Nu am putut să mă mai abţin. Nu ai cum sa greşeşti în halul ăla. Se întâmplă la fotbal. Colaboratorul meu îmi explica cum să te duci aşa să prinzi mingea, dar aşa a fost atunci. Reactia mea a fost ca şi cum asta mai lipsea”, a explicat antrenorul.