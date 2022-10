Nicolae Dică rămâne la FCSB după umilința cu Silkeborg: „Nu mă bate gândul să plec”

FCSB a fost călcată în picioare de Silkeborg și pe Arena Națională, în Grupa B din Conference League, fiind învinsă cu același scor ca în Danemarca, 0-5.

„Sunt dezamăgit când văd că nu poți face o simplă preluare”, a spus Nicolae Dică după returul cu Silkeborg

La finalul partidei de la București, antrenorul vicecampioanei României, Nicolae Dică, a spus că nu are de gând să plece de la echipă. Totodată, el a recunoscut că este dezamăgit când vede că unii dintre elevii lui nu pot face o simplă preluare.

„E greu să dai explicații după un asemenea joc foarte slab. Așteptam mai mult de la jucătorii mei, așteptam o reacție, dar nu am reușit să facem o partida bună. Cei de la Silkeborg ne-au marcat de la primele situații.

Este o umilință ceea ce s-a întâmplat în aceste doua jocuri, nu avem nicio scuză și sunt foarte dezamăgit. Față de meciul de campionat am schimbat cinci jucători. S-a văzut și în aceasta seara că cei care au jucat nu se ridică la nivelul celor din campionat.

Sunt dezamăgit când văd că nu poți face o simplă preluare. Nu vreau să cataloghez jucătorii, trebuie să scot maximum de la ei. Am reușit o calificare în grupe, eu am încredere în ei. În campionat ne-am redresat”, a declarat Dică după returul su Silkeborg.

„Nu mă bate gândul să plec în momentul ăsta”, a dezvăluit Nicolae Dică

În continuare, Dică a precizat că are încredere în jucători, deoarece echipa este pe un drum în campionat. „Dezastrele sunt altele, când iți moare cineva, iau case foc, moare lumea în Ucraina. Altele sunt dezastrele. Nu va fi ușor, este o înfrângere pe care o diger foarte greu. Mi-aș dori să joc cu UȚA în seara asta, că să ne luam revanșă.

Poate jucătorii au înțeles greșit, dar am încercat să le explic. Cu West Ham am arătat bine, cu Anderlecht am arătat bine, dar am pierdut aceste doua jocuri.

Eu și cât am fost jucător am fost puternic, am trecut prin momente dificile. Eu am încredere în jucători, în campionat suntem pe drumul bun. Nu mă bate gândul să plec în momentul ăsta.

Îmi pare rău că i-am dezamăgit pe fani, dar trebuie să înțeleagă că țoată lumea este dezamăgită de acest rezultat și fac un apel la unitate, să fie alaturi de echipă, chiar dacă în seara asta i-am dezamăgit”, a declarat Dică după returul su Silkeborg.