Nicolae Dică, reacție neașteptată după al doilea eșec consecutiv: „Meciul de astăzi îl iau ca pe un accident!”

CS Mioveni a pierdut acasă cu FC Voluntari (0-3). Nicolae Dică a reacționat la finalul partidei.

Mai exact, antrenorul român consideră că această înfrângere a fost doar un accident. Iată ce a spus despre elevii săi.

„Am făcut o partidă slabă. În a doua repriză, am schimbat sistemul, ne-am creat câteva ocazii de gol până la golul doi. Apoi am primit și golul doi și a fost greu să mai revenim. În prima repriză n-am pus nicio problemă adversarului!

Asta este, sunt aceiași băieți care în primele cinci etape n-au pierdut. Orice înfrângere e greu de digerat, dar sunt aici ca să ridic moralul băieților. Trebuie să jucăm cum am făcut-o în primele cinci etape.

Meciul de astăzi îl iau ca pe un accident. Am încredere în băieții mei. Trebuie să fim uniți și să ne îndeplinim obiectivul. Nu e ușor, am spus-o de când am venit. Sunt alte echipe care nu câștigă de trei luni, patru luni. Noi nu avem voie să pierdem?

Oricum, nimeni nu ne-a dat nicio șansă de la început. Șansa asta mică pe care o avem, trebuie să ne agățăm de ea și să credem că ne putem îndeplini obiectivul. Băieții mi-au dat încredere, în primele cinci meciuri din acest an am arătat bine spre foarte bine”, a spus Nicolae Dică, după eșecul cu FC Voluntari.