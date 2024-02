Nicolae Dică și-a pierdut cumpătul: „Nu meritam să pierdem! Sunt supărat că nu am marcat”

Echipa FC Voluntari a fost însvinsă, în deplasare, de Universitatea Craiova, cu 1-2, în ultimul meci din etapa a 27-a a Superligii.

„Nu meritam să pierdem! Sunt supărat că nu am marcat”, s-a revoltat Nicolae Dică

Tehnicianul oaspeților, Nicolae Dică, a acuzat dur arbitrajul la finalul confruntării. El este de părere că Nicușor Bancu trebuia eliminat în minutul 24, când l-a faultat pe Nicolae Carnat.

În plus, fostul internațional susține că penalty-ul din prelungiri a fost anulat incorect, deși s-a apelat la sistemul VAR.

„Am văzut pe VAR, era televizorul lângă mine. Am vorbit cu jucătorul, mi-a zis că l-a lovit cu antebrațul. Se vede că-l lovește, dar așa a decis domnul arbitru.

Nu am înțeles niște decizii luate în seara asta. N-a dat faulturi, la Craiova a dat. Aseară, la Steaua (n.r. – FCSB), s-a dat cartonaș roșu la aceeași fază. Acum, s-a dat galben.

Am avut un început de joc slab, dar după am dominat jocul, am avut ocazii, am marcat un gol, am pus presiune pe Craiova. Nu meritam să pierdem.

Nu sunt supărat pe jucători, pentru că au avut atitudine. Sunt supărat că nu am marcat, pentru că am avut ocazii”, a răbufnit Dică.