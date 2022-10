Nicolae Dică spune că nu i s-a impus nimic la FCSB până acum: „Ce să mi se comande?! E decizia mea, eu am decis așa!”

Nicolae Dică a preluat FCSB în această vară după ce Toni Petrea a demisionat de bună voie. Se pare că Dică este contestat de lumea fotbalului românesc pentru faptul că Becali i-ar impune primul „11”.

Tehnicianul a vorbit recent despre acest aspect. Iată ce a spus Nicolae Dică.

„E decizia mea, eu am decis așa!”

„Ce să mi se comande?! Am spus în momentul în care am venit la echipă că-mi doresc ca jucătorii să joace din 3 în 3 zile. Am făcut asta, am văzut că nu e OK. Jucătorii au nevoie de odihnă și de-asta am decis ca acești jucători să rămână acasă. E decizia mea, eu am decis așa.

Bineînțeles că e o strategie. E clar că nu sunt singurul care decide la un club, mă consult cu MM, cu patronul, cu staff-ul tehnic, dar îmi spun părerile și ceea ce îmi doresc să fac, iar asta se întâmplă oriunde în lume, la orice firmă, nu ia o singură persoană decizia”, a declarat Nicolae Dică, în cadrul unei conferințe de presă.

FCSB se află pe locul 3 în grupa B, cu doar un punct. Silkeborg este ultima, cu 0 puncte, în timp ce West Ham este lider cu 6 puncte, urmată de Anderlecht cu 4 puncte.