Nicolae Dică, umil la adresa lui Gigi Becali: „Nu am ce să-i reproșez!” – Ce a spus fostul tehnician al FCSB-ului despre patronul echipei!

Nicolae Dică a renunțat la postul de antrenor la FCSB. Acesta a vorbit recent despre Gigi Becali, patronul echipei.

Mai exact, Dică a mărturisit că nu are ce să îi reproșeze latifundiarului din Pipera, doar că totuși ceva i s-a părut totuși nepotrivit.

„Nu a fost ceva așa grav. Întrebați-l pe el de ce s-a schimbat așa!”

„Nu am ce să-i reproșez. Poate unele lucruri, puteam să vorbim la telefon sau față în față (n.r.- decât să critice public echipa și antrenorul). Ultima dată, după meciul cu U Cluj. Dar nu a fost ceva așa grav. Întrebați-l pe el de ce s-a schimbat așa. Nu am mai avut nicio discuție după meciul cu U Cluj, a doua zi am anunțat băieții în vestiar.

Într-adevăr, am vorbit apoi seara cu el, dar după ce reziliasem. Nu știu de ce această schimbare la el, câștigasem, intrasem în zona de play-off, jucasem bine în Europa. La Arad știți ce s-a întâmplat în Cupă, dar jucasem bine”, a declarat Nicolae Dică, conform celor de la Digisport.