Nicolae Dică, un car de nervi după eliminarea din Cupă: „Nu știa cum să dea cartonaș roșu mai repede!”

CS Mioveni a părăsit actuala ediție a Cupei României. Trupa lui Nicolae Dică a fost eliminată în sferturi de către Sepsi OSK (1-4).

După meci, Dică a avut o reacție vehementă la adresa arbitrajului. Iată ce a avut de reproșat tehnicianul Mioveniului.

„Nu știa cum să dea cartonaș roșu mai repede!”

„Am făcut o partidă bună, chiar dacă am pierdut 4-1. Am luat ultimele două goluri pe final de joc, am primit și acel cartonaș roșu în minutul 45.

Prima repriză a fost echilibrată. Am încercat să jucăm un fotbal plăcut și, în multe momente, ne-a ieșit. În a doua repriză, chiar dacă am avut un om în minus, am încercat să țin mai sus echipa, am schimbat sistemul.

Nu știu de ce a făcut acel gest (n.r. Vlad Pop, la eliminare), el e un băiat mai liniștit. Din ce am înțeles, el a dat cu pieptul, nu cu capul.

Arbitrul, săracu’, nici nu știa, i-a dat altuia cartonaș roșu, apoi s-a întors. Săracu’, era disperat, nu știa cum să dea cartonaș roșu mai repede. Nici n-a așteptat de la VAR. Cum a fost și la penalty, era disperat, nu știa cum să facă să ne dea Sepsi gol.

Băi, stai liniștit, că Sepsi e o echipă foarte bună, de play-off. Săracu’, nu știa cum să facă să primim gol. În fine, nu vreau să comentez arbitrajul, cu toată că aș avea mai multe de spus”, a spus Nicolae Dică, după eșecul cu Sepsi.