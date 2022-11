Nicolae Dică va repeta scenariul de la FCSB și la viitoarea echipă: „N-am făcut-o şi nici n-o să o fac!” – Ce a spus tehnicianul român!

Nicolae Dică, antrenorul român, a rămas fără angajament după despărțirea de FCSB. Se pare că tehnicianul pare dispus să repete rețeta de la echipa bucureștenă și la viitoarea formație la care va merge.

Mai exact, Dică nu va înlătura oamenii din staff-ul deja existent al echipei. Iată ce a spus antrenorul.

„N-am făcut-o şi nici n-o să o fac!”

„(n.r. – De acum încolo, unde te vei duce, vei pune condiţie să vii doar cu stafful tău?) Am mai spus-o, e foarte greu să mergi în anumite locuri şi să spui merg cu stafful meu. Da, îmi doresc să merg cu stafful meu şi să rămână şi cei care sunt în club. Nu poţi să … Nu sunt genul de om care să merg undeva, să dau oamenii afară, pentru că antrenorul stă 5, 7 luni, un an şi după pleacă. Cel care a fost acolo în club, ce să facă? Să mă duc eu să-l dau afară, să-i iau pâinea de la gura familiei? N-am făcut-o şi nici n-o să o fac, să dau eu oamenii afară”, a declarat Nicolae Dică, pentru Orange Sport.