Nicolae Dică vrea să se întoarcă pe banca FCSB: „Mă bucur că apar asemenea vești”

După eșecul usturător suferit de FCSB în Europa, cei de la Fanatik au lansat zvonul că Gigi Becali e hotărât să-l schimbe pe antrenorul Toni Petrea. Mai mult, primul pe lista posibililor înlocuitori ar fi fost Nicolae Dică.

„Mă bucur că apar asemenea veşti, înseamnă că am făcut ceva cât am fost acolo. Cred că am avut rezultate bune. N-am vorbit cu absolut nimeni, nu s-a pus problema ca eu să merg la Steaua (n.r. – FCSB)”, a spus Nicolae Dică, pentru orangesport.ro.

Cu toate astea, Becali a făcut o nouă declarație prin care a dat asigurări că încă nu schimbă antrenorul:

„Nu (n.r. dacă s-a gândit să schimbe antrenorul). Păi ce legătură are antrenorul? Ce să-i facă el, antrenorul, lui Haruţ, de exemplu? Haruţ, când îi vine un adversar, în loc să-l atace el se duce în centrul careului, îl lasă pe Dawa care e fundaş central. Păi Haruţ în loc să-l atace face paşi înapoi vreo 10 metri. Atunci fă paşi înapoi până în poartă. Ce poate să-i facă?

Nu schimb eu antrenorul acum, ţaca-paca. Nu! O să văd ce se întâmplă. Nu e mare lucru să întoarcem rezultatul (n.r cu Saburtalo). E 1-0, aia e echipă să ne bată? Nu e problemă de ei, că o să-i scoatem pe ăştia, dar mai departe ce facem? Dacă jucăm aşa cu o echipă tare ne dă 4-5, ne facem de râs.

Eu nu mai am nicio motivaţie de a continua, dar trebuie să continui ca să îmi scot banii. Nu arunc cu banii, fac tot posibilul să-mi scot banii„, a declarat Gigi Becali pentru Antena Sport.