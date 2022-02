Nicolae Stanciu, criticat de cehi: ,,Va fi mereu un mercenar!” Replica fotbalistului: ,,Nu-mi cunoaşteţi povestea”

Nicolae Stanciu (28 de ani) a plecat în această iarnă de la Slavia Praga şi a semnat cu chinezii de la Wuhan Three Towns.

Transferul nu le-a picat deloc bine cehilor. Aceştia îl acuză pe fotbalistul român că a ales să plece pentru bani în China, în loc să rămână la Slavia pentru a se bate din nou la trofee.

Cehii condamnă plecarea lui Stanciu de la Slavia Praga: ,,A fost şi va fi mereu un mercenar”

,,Stanciu a fost și va fi mereu un mercenar. Ne-a arătat-o la Sparta. A rămas neschimbat la Slavia. Ar fi fost apreciat dacă i-ar fi zis lui Trpisovsky: «Uite, coach, ne așteaptăm meciuri mari aici, jucăm pentru titlu, nu vreau să ard etape, așa că voi pleca peste jumătate de an». Știu că sună naiv, mai ales cunoscând caracterul lui Stanciu. El joacă fotbal doar pentru bani. Apartenența la un club și respectul pentru culori nu-i spun nimic. Când a văzut câți bani i se oferă din China, nu s-a mai gândit la altceva”, a precizat jurnalistul Ladislav Vizek, în rubrica de Sport a jurnalului Blesk.

Nicolae Stanciu le răspunde cehilor: ,,Nu-mi cunoaşteţi povestea”

După ce a fost acuzat de cehi că a plecat pentru bani în China, Nicolae Stanciu a venit cu replica pe reţelele de socializare. Mijlocaşul român spune că a mai avut oportunităţi de a pleca de la Slavia Praga în perioadele de mercato, însă a ales să nu facă acest lucru, iar acum era ultima şansă ca formaţia din Cehia să mai încaseze bani de pe urma transferului său. Patru milioane de euro a încasat Slavia Praga de pe urma plecării lui Nicoale Stanciu la Wuhan. Fotbalistul de 28 de ani va câştiga aproximativ 2.500.000 de euro pe sezon la noua sa echipă.

„1. Nu mă cunoașteți, nu-mi cunoașteți povestea sau ce provocări/dificultăți mi-a scos viața în cale.

2. Vorbiți despre bani sau alte lucruri, precum caracterul meu, dar nu v-ați întâlnit niciodată cu mine.

3. Când am părăsit Sparta, toți au afirmat că mă duc în Arabia Saudită pentru bani. Am avut acolo contract pe trei ani și jumătate, totuși, am vrut să mă întorc după trei luni în Europa. Am luat trei salarii și am renunțat la atâția bani că nici nu vă puteți imagina pentru a semna cu Slavia. Salariul era mult mai mic la Slavia decât în Arabia Saudită, dar nu m-a interesat. P.S. Nimeni nu a comentat nimic atunci când am părăsit Anderlecht ca să vin în Cehia, și atunci acceptam un salariu mai mic pentru a juca fotbal, fără să mă gândesc la partea financiară.

Nicolae Stanciu: ,,Am mai avut o propunere şi nu am plecat”

4. Iarna trecută, am primit o ofertă și n-am plecat. Vara trecută, am mai avut o propunere și n-am plecat. Acum, puteți realiza că era probabil ultima șansă pentru Slavia să ia bani la transferul meu, fiindcă peste un an aș fi putut semna ca jucător liber cu oricine aș fi vrut. Această ocazie a fost bună și pentru mine, și pentru club.

5. La Slavia, am cucerit în doi ani și jumătate două titluri, o Cupă a Cehiei și am jucat în Champions League, Europa League, Conference League, câștigând multe premii individuale.

6. Am dat tot ce am avut mai bun pentru club și pentru fani și am fost o echipă de succes în această perioadă, mai mult decât v-ați fi putut imagina vreodată.

7. Vă rog, nu vorbiți despre o persoană pe care nu o cunoașteți, despre situații pe care nu le știți… În concluzie, nu spuneți rahaturi doar pentru a spune ceva”, a scris Nicolae Stanciu, pe Instagram.

7.000.000 de euro este cota de transfer a lui Nicușor Stanciu în acest moment, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 27 de partide a jucat în acest sezon la Slavia Praga, reuşind şase goluri şi opt pase decisive.