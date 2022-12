Nicolae Stanciu, dezamăgit de echipa națională: „În Liga a 3-a ne este locul, chiar dacă ne este greu să acceptăm asta!”

Naționala României nu a mai participat la un turneu final de la EURO 2016. Elevii lui Edi Iordănescu vor lupta acum pentru accederea la EURO 2024 și CM 2026.

Nicolae Stanciu, mijlocașul celor de la Wuhan Three Towns, a vorbit despre situația de la națională. Iată ce a avut de reproșat fotbalistul.

„În Liga a 3-a ne este locul, chiar dacă ne este greu să acceptăm asta!”

„(Întrebat cine este de vină pebtru situația de la națională) Noi am fost în teren, noi am jucat și de noi depind foarte multe lucruri. Dacă am retrogradat în Liga a 3-a înseamnă că atât am meritat, atât am arătat! Și, cu siguranță, doar noi putem schimba fața echipei. Am foarte mare încredere că o vom face la anul și vom începe foarte bine preliminariile pentru Campionatul Mondial. Că o să fie toată lumea montată și conectată pentru a ajunge la Euro 2024. Am încredere că este un obiectiv realizabil”, a declarat Nicușor Stanciu, pentru GSP.

„O secundă! Am mai spus-o, este strict părerea mea și mi-o mențin. Dacă am retrogradat înseamnă că atât merităm! În Liga a 3-a ne este locul, chiar dacă ne este greu să acceptăm asta! Anul acesta, realitatea ne-a arătat că așa este.”, a mai spus fotbalistul, pentru sursa citată.