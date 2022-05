Nicolo Napoli, euforic după victoria din Giulești: „Băieții au făcut un meci foarte bun”

Antrenorul echipei FC U Craiova 1948, Nicolo Napoli, consideră că jucătorii săi au meritat victoria în meciul cu Rapid.

”Un meci dificil, în care ambele echipe au luptat. Noi am câștigat, îi felicit pe băieți, care au făcut un meci foarte bun. Da, schimbarea a fost cheia, nu mergea bine la mijloc, am schimbat și a fost totul mult mai bine. A fost un meci de luptă, e bine că am câștigat și am mai luat trei puncte. Îi felicit pe băieți, am meritat să câștigăm acest meci.

Toți au jucat bine, toți au muncit, acum încărcăm bateriile pentru meciul cu Sepsi. Mai avem un meci, apoi plecăm în vacanță”, a declarat Nicolo Napoli.

FC U Craiova a învins-o, în deplasare, pe Rapid, cu 3-2, într-un meci disputat luni seară, în cadrul etapei a opta a play-out-ului Ligii 1. În urma acestui rezultat, FC U Craiova 1948 a urcat pe locul 10, cu 34 de puncte. Rapid ocupă locul 7, primul din play-out, cu 39 de puncte, la egalitate cu Sepsi.