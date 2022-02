Nicolo Napoli l-a pus la zid pe arbitrul Bârsan: „Faultul la Compagno a fost clar”

FC U Craiova 1948 a pierdut a doua oară în acest sezon de Liga 1, în fața rivalei din oraș, CSU Craiova.

La finalul meciului, antrenorul nou-promovatei, Nicolo Napoli, a recunoscut că echipa sa a jucat slab. De asemenea, tehnicianul italian a criticat arbitrajul. Acesta i-a reproșat centralului Marcel Bîrsan că nu a dictat fault în atac la golul doi al gazdelor.

”Am încercat să facem un meci bun, dar nu ne-a ieșit. Am încercat să luptăm, dar nu am putut, ei au jucat mai bine și au câștigat pe merit. Au fost faze, dar am ajuns greu la poartă.

Eu cred că faultul la Compagno a fost clar, a plecat de acolo și a dat gol. A fost un meci slab al nostru, dar trebuie ne recuperăm acum la nivel mental și, apoi, fizic”, a declarat Nicolo Napoli.

CS U Craiova a învins-o, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, pe FC U Craiova 1948, în ultimul meci al etapei a 26-a din Liga 1. CSU Craiova ocupă locul cinci, cu 42 puncte, în timp ce FC U Craiova 1948 ocupă locul 13, cu 26 de puncte.