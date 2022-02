Nicolo Napoli pune tunurile pe Istvan Kovacs: ,,Arbitrul ne-a furat la penalty”

Nicolo Napoli a răbufnit la finalul jocului cu FCSB, încheiat la egalitate, scor 2-2. Acesta este de părere că trupa sa a fost privată de cele trei puncte din cauza penaltyului acordat ,,roş-albaştrilor” în prelungiri.

Tehnicianul este mulţumit de prestaţia elevilor săi la acest joc, însă reclamă penalty-ul acordat de Istvan Kovacs la Ianis Stoica. Acesta spune că arbitrul ,,i-a furat” pe olteni.

,,Am făcut un meci foarte bun. Am avut o ocazie pentru câștigarea meciului. Arbitrul ne-a furat la penalty. Au egalat ei, 1-1. Un egal cu ei e ok, dar trebuia să câștigăm trei puncte.

Important să dăm 100% și rezultatele vor veni. Suntem aici împreună pentru a salva echipa”, a declarat Nicolo Napoli, la finalul jocului cu FCSB.

Golurile partidei au fost reuşite de către Claudiu Bălan, în minutul 41 al jocului, Răzvan Oaidă, în minutul 66, William Baeten, în minutul 76 şi Claudiu Keşeru, în minutul 90+2 din penalty.

După acest rezultat cu oltenii, FCSB păstrează distanţa de opt puncte faţă de liderul CFR. ,,Roş-albaştrii” au acumulat 52 de puncte, în timp ce FC U Craiova 1948 a ajuns la 23 de puncte în campionat, în 24 de etape disputate