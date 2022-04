Nicolo Napoli, supărat pe arbitraj după eșecul lui FCU Craiova: ,,Penalty clar”

FC Botoșani s-a impus pe teren propriu în fața celor de la U Craiova 1948, scor 2-1, și a urcat pe poziția a doua în play-out, cu trei meciuri rămase de disputat.

,,Am avut multe ocazii, dar am ratat. Am făcut greșeli, dar per total a fost un meci bun. (n.r.- penalty la Compagno, în minutul 7) Am văzut pe telefon că l-a atins cu piciorul drept, a fost penalty clar.

Dar arbitrii sunt în teren și ei decid. Am încercat, se putea face mai bine, dar astăzi am pierdut. Mai avem trei meciuri, trei finale. Analizăm ce am greșit și ne gândim la meciul UTA, pe care vrem să-l câștigăm”, a declarat Nicolo Napoli.