Nicușor Bancu: „Am făcut o campanie bună până acum”

Jucătorul echipei naţionale a României, Nicuşor Bancu, a declarat, duminică seara, după victoria cu Andorra, scor 4-0, în preliminariile EURO 2024, că este foarte fericit de faptul că prima reprezentativă a urcat pe primul loc în clasamentul Grupei I

„Nu am bucurat doar copiii azi, am bucurat toată România cred. Am urcat pe primul loc în grupă şi suntem foarte fericiţi. Aşteptam de mult să ajungem pe primul loc. Nu a fost să fie după meciul cu Belarus. Puteam să avem două puncte în plus şi să fim mai bine în grupă acum. A fost dezamăgire mare după acel meci.

Dar şi aşa eu zic că am făcut o campanie bună până acum, mai avem două meciuri în noiembrie şi sperăm să se joace pe teren pentru că la cum suntem azi cred că avem o şansă mare la calificare. Nu facem acum poză la clasament, o să facem poză după ce o să fim calificaţi la EURO”, a explicat el.

„Nu a fost un meci foarte greu, ştiam că Andorra e o echipă slăbuţă, dar noi ne-am dorit mult să câştigăm. Am dat totul pe teren şi s-a văzut că am câştigat lejer.

Andorra nu ne-a pus mari probleme, aşa că era normal să câştigăm. Copiii au fost extraordinari, cred că au făcut mai multă gălăgie decât adulţii. Le mulţumim şi ne bucurăm că i-am făcut fericiţi”, a adăugat Bancu.