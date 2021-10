Nicuşor Bancu, discurs echilibrat după derby-ul cu FC U Craiova 1948: ,,Ne-am bucurat, dar nu ne-am exteriorizat”

Nicuşor Bancu, fundaşul stânga al celor de la CS U Craiova, a reacţionat la finalul derby-ului Olteniei, încheiat cu victoria echipei lui Laurenţiu Reghecampf, scor 2-0

Golurile partidei din Bănie au fost reuşite de către Dan Nistor, în minutul 47, respectiv Ştefan Baiaram, în minutul 86 al jocului.

Căpitanul oltenilor a tras concluziile după derby-ul Olteniei. Acesta recunoaşte că partida a fost una dificilă, iar acum aşteaptă meciurile de la echipa naţională.

,,A fost o partidă dificilă, mai mult a suporterilor. Importantă e victoria, am marcat, nu am primit gol. Cred că în jocul nostru nu s-a simţit presiune, care a disprut în meci. Acest lucru ne ajută. Am făcut ce ne-a cerut Mister. E normal, am jucat cu ce ni s-a dat, ne-am făcut treaba pe teren. Tot timpul îmi doresc să fie stadioanele pline, chiar dacă ne huiduie. Sper să nu se închidă stadioanele.

Va fi un meci dificil cu Germania, sun bucuros că am fost selecţionat. Merg la Bucureşti şi sper să joc. Bucuria după victorie e una normală. Vom merge acasă fericiţi. A fost intensitatea prea mare înainte, după meci ne-am bucurat, nu ne-am exteriorizat, dar ne-am bucurat.”, a declarat Nicuşor Bancu, la finalul jocului cu FC U Craiova 1948.

În urma cestui rezultat, CS U Craiova a urcat pe locul 5 în Liga 1, unde a acumulat 19 puncte acum. De partea cealaltă, cei de la FC U Craiova 1948 au rămas pe locul 13 în Liga 1, cu 9 puncte acumulate din 11 etape disputate.