Nicușor Bancu pune înfrângerea cu FCSB pe seamna ghinonului: „La prima atingere au deschis scorul”

CS Universitatea Craiova a fost învinsă, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 1-0 pe , într-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii 1.

Căpitanul echipei CS Universitatea Craiova, Nicușor Bancu, este de părere că FCSB a câștigat datorită norocului.

”O dezamăgire foarte mare. Ne pare rău, pentru că a fost atmosferă fantastică. Ocaziile s-au răzbunat. Incredibil, la prima atingere au deschis scorul. Au știut să profite. La prima ocazie mai clară au reușit să înscrie. Au avut noroc.

Am încercat să ne apărăm la 30 de metri de poarta noastră. Am făcut o partidă foarte bună. Golul lui fantastic (n.r. Ivan Mamut) a decis partida. Noi am dat totul chiar dacă nu mai avean șanse la titlu. Ocaziile se răzbună și ești pedepsit. Principalul obiectiv e Cupa. Sepsi e o echipă puternică si sperăm să întoarcem rezultatul”, a declarat Nicușor Bancu, la finalul meciului cu FCSB.