Nicușor Bancu știe ce a schimbat deja Mirel Rădoi la echipă: „Asta ne-a avantajat foarte mult!”-Ce a declarat fundașul oltenilor!

Universitatea Craiova a câștigat aseară cu 3-0 în fața celor de la Zorya Lugansk (3-1 la general) și s-a calificat astfel în play-off-ul Conference League.

Oltenii se vor duela în runda următoare cu cei de la Hapoel Beer Sheva, din Israel. Nicușor Bancu, fundașul oltenilor și marcator în meciul de aseară, a mărturisit ce a schimbat Mirel Rădoi la echipă.

„Ne-a avantajat foarte mult! Am făcut o partidă foarte bună!”

„Schimbarea sistemului de joc ne-a avantajat foarte mult şi i-am surprins şi pe cei de la Zorya, nu cred că se aşteptau la aşa ceva, dar cred că atitudinea şi determinarea noastră au făcut diferenţa. Mister ne-a spus să jucăm fotbal de plăcere, fiindcă atunci când joci de plăcere vin şi rezultatele. Am făcut o partidă foarte bună, am ţinut bine de minge şi aşa am câştigat. Nu ştiu cât este de potrivit pentru echipă acest sistem, dar pe mine mă avantajează, îmi convine sută la sută.

Să vedem dacă în campionat va alege Mister să joace cu acelaşi sistem. Ar putea fi acesta un declic, fiindcă avem mai multă încredere. La un scor aşa de mare nu mă aşteptam, dar să avem atitudine bună şi să facem un joc bun mă aşteptam, am vorbit să contracarăm jocul lor de posesie, am pregătit acest lucru şi s-a văzut că atunci când au jucat şi ei minge lungă nu au putut să-şi facă jocul şi ne bucurăm că ne-a ieşit până la urmă.

Ne dezavantajează că jucăm la Severin următoarele meciuri, fiindcă aţi văzut ce atmosferă a fost pe stadionul nostru, dar sperăm să vină lumea şi acolo să ne încurajeze. Tot respectul pentru adversarii noştri, sunt plecaţi de acasă de atâta timp, le ţin pumnii să scape de acest lucru.

Cred că dacă rămânea și domnul Laszlo Balint am fi avut aceeași atitudine, pentru că ne doream foarte mult să câștigăm. Jucam acasă și era ultima noastră șansă de a merge în play-off. Atunci când jucăm acasă, chiar dacă nu mai putem, trebuie să dăm totul. Cu asemenea spectatori în tribune, trebuie să îți dai viața, să alergi cât te țin plămânii, pentru că avem cinci schimbări la dispoziție și poate intra oricine. Îmi doresc să jucăm în grupele Conference League. Acesta este obiectivul meu, al echipei. În ultimii ani, am făcut-o lată. Am fost eliminați în primul tur. Ne bucură că acum am trecut două tururi, dar nu este suficient. Trebuie să ținem capul în pământ, să muncim și să ajungem în grupe. Știm că israelienii sunt o echipă puternică, mai ales acasă, dar vom vedea, până atunci, trebuie să câștigăm următoarea partidă”, a declarat Nicușor Bancu, la finalul partidei cu Zorya Lugansk.

Craiova va juca duminică, 14 august, pe teren propriu, contra celor de la CS Mioveni, de la ora 16:00.