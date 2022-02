Nicușor Stanciu nu e singurul din China! Ce internațional român i se alătură: „Am semnat un contract foarte bun”

Nicușor Stanciu (28 de ani) s-a transferat în urmă cu puțină vreme de la Slavia Praga la Wuhan FC, după doi ani petrecuți la campioana Cehiei!

Stanciu nu va fi însă singurul român care va evolua în Asia de acum înainte. Concret, Ronaldo Deaconu (24 de ani), fostul fotbalist al celor de la Gaz Metan, a dezvăluit că a scăpat de coșmarul de la Mediaș și a semnat un contract destul de bun în China. Mijlocașul a oferit câteva detalii despre mutarea surprinzătoare pe care a ales să o facă, ținând cont că primise oferte din Liga 1 și chiar din Europa.

”Am semnat în altă parte, nu în România, dar durează mai mult formalitatea şi mi-au spus că până nu pun toate detaliile la punct să nu spun. Am semnat în afara Europei. Am semnat un contract foarte bun în China. Am zis că ori merg la o echipă care să fie o bună rampă de lansare ori una care să fie foarte bună din punct de vedere financiar”, a declarat Ronaldo Deaconu pentru Telekom Sport.

Ronaldo Deaconu și-a vândut mașina din cauza restanțelor salariale de la Gaz Metan Mediaș

”La finalul lunii voi rămâne liber de contract. Am un acord de tranzacție cu clubul încheiat când am renunțat la memoriu. Când eram pe punctul de a deveni liber, am acceptat această tranzacție pentru că am vrut să îi ajut. Atunci, clubul nu avea bani să ne dea restanțele. Nu mi se părea ok să iau eu bani înaintea băieților.

Cinci luni nu am primit bani. S-a plătit un salariu de către primărie. Este foarte greu. Eu mi-am vândut mașina în decembrie ca să îmi acopăr niște rate și un credit la un dezvoltator în Brașov. Am luat-o cu banii din Croația, țineam mult la ea, dar ce să fac?”, spunea Ronaldo Deaconu, potrivit Digi Sport.