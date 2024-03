Nicușor Stanciu, verdict după remiza României cu Irlanda de Nord: „Am controlat partida!”

Nicușor Stanciu a vorbit după remiza obținută de România cu Irlanda de Nord (1-1). Cele două naționale s-au întâlnit vineri seară la București în cadrul unui meci amical.

Mijlocașul român a ținut să aprecieze doar faptul că echipa națională și-a menținut seria de partide fără înfrângere. Iată concluzia jucătorului de 3o de ani.

„Am controlat partida!”

„Nu e rezultatul pe care ni-l doream, am jucat acasă, cu atâţia fani, ne doream să câştigăm, dar n-am reuşit. Am controlat partida, însă n-am creat prea multe faze, n-am fost atenţie în faţa porţii, am scos doar un egal, iar acum trebuie să analizăm cu atenţie acest meci.

Clar nimeni nu e mulţumit de acest rezultat de egalitate, e bine că am continuat seria de meciuri fără înfrângere, ne ajută la moral şi sper să continuăm aşa.

Ne-am dori să ne vedem mai des, să îmbrăcăm mai des acest tricou, dar au fost zile foarte încărcate. Am prins să ne antrenăm doar 1-2 zile cu tot lotul complet, nu e o scuză, iar acum aşteptăm analiza acestei partide”, a spus Nicolae Stanciu, potrivit Prima TV.