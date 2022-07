Noul administrator special al lui Dinamo are o veste bună pentru fani: „Mâine dimineaţă ar trebui să conducă antrenamentul”

Dinamo are un nou administrator special. Vlad Iacob va ocupa funcția lăsată liberă la echipa din Ștefan cel Mare, care va evolua în Liga 2 în sezonul următor.

Ovidiu Burcă ar trebui ca joi dimineaţă să fie la antrenament, a declarat Vlad Iacob

Iacob a făcut cunoscut faptul că Ovidiu Burcă este alesul său în ceea ce privește funcția de antrenor şi a afirmat că va face eforturi pentru ca tehnicianul să poată prelua cât mai repede echipa.

„Am luat în considerare mai multe variante pentru postul de antrenor, am discutat cu oameni din fotbal, am analizat opţiunile din piaţă, nu erau foarte multe.

Mulţi antrenori cu o viziune similară ca a mea erau deja la alte cluburi. E important ca cei din conducerea administrativă să aibă o viziune similară cu cea a antrenorului.

Ovidiu Burcă e un tip pe care-l cunosc de câţiva ani buni, e un tip care foloseşte cele mai noi metode din fotbal, e un tip care aplică principiile sănătoase existente în fotbalul european, e un absolvent de Psihologie, ceea ce îl va ajuta cu siguranţă.

Va avea şi un consilier tehnic experimentat. Sperăm să parafăm înţelegerea cu Burcă în următoarele ore. Mâine dimineaţă ar trebui să fie la antrenament”, a declarat Vlad Iacob, conform Orange Sport.

Florin Prunea îl sfătuia acum 2 săptămâni pe Ovidiu Burcă să nu preia Dinamo

Dinamo a pierdut, pe 29 mai, barajul pentru Liga 1 cu “U” Cluj-Napoca, după 0-2 în deplasare și 1-1 pe teren propriu. Ulterior, mai mulți jucători au plecat de la echipă.

„Câinii” și-au reluat pregătirea, dar nu au un antrenor principal, după ce interimarul Gheorghe Mihali a fost înlocuit cu… intermarii Iulian Mihăescu și Ionel Augustin.

S-a speculat că de echipă se va ocupa Ovidiu Burcă, dar Florin Prunea i-a recomandat să nu se bage.

„Ovidiu Burcă mi se pare un băiat serios! Nu mi-ar displăcea. A început pe partea de manager, a fost și acționar. A promovat cu Slatina, dar acolo s-a pus un antrenor de-al casei. De asta l-au schimbat.

La Dinamo nu poți să pui condiții în momentul de față. Mai bine stai cuminte, în banca ta. E clar că acolo sunt probleme”, a spus Florin Prunea.

Dinamo va debuta în Liga 2 în primul week-end din august, când va întâlni, în deplasare, cu Progresul Spartac. Cel mai așteptat meci va fi cu CSA Steaua. Conform programului Ligii 2, partida are loc în etapa a 6-a, între 9 și 11 septembrie.