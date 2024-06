Noul jucător al lui Dinamo are un mesaj pentru suporteri: „Sunt aici să îi fac mândri și trebuie doar să aibă încredere în mine!”

Dinamo are un nou fundaș central. „Câinii” l-au adus pe Kennedy Boateng, togolez în vârsă de 27 de ani.

Jucătorul a transmis un mesaj suporterilor. Iată cuvintele noului fotbalist de la echipa bucureșteană.

„Sunt aici să îi fac mândri și trebuie doar să aibă încredere în mine!”

„Sunt foarte fericit să fiu aici. Abia aștept să cunosc echipa. Sunt foarte fericit că am venit în România, la Dinamo.

Pot spune că imediat după ce am semnat contractul mulți fani mi-au trimis mesaje și am simțit reacția lor. Am văzut că sunt fericiți că sunt aici. Ce pot să le transmit e că sunt aici să îi fac mândri și trebuie doar să aibă încredere în mine și totul va fi bine”, a spus Kennedy Boateng, pentru pagina oficială a clubului.