Novak Djokovic nu plănuiește să se retragă prea curând din lumea tenisului: ”Încă am pasiunea şi foamea de a juca la cel mai înalt nivel”

Novak Djokovic, care participă la turneul ATP de la Tel Aviv, Israel, a declarat că nu se gândește la retragere, chiar dacă realizările lui profesionale sunt la cel mai înalt nivel.

Tenismenul a mai spus că încă simte ”pasiunea și foamea e a câștiga trofee”.

„Încă vreau să joc tenis, deşi am realizat aproape tot ce poţi realiza în acest sport. Încă am pasiunea şi foamea de a juca la cel mai înalt nivel profesional. Vreau să mai câştig trofee”.

„A fost cea mai tare atmosferă pe care am trăit-o vreodată, aici fiind oameni foarte pasionaţi de sport. Îmi place să văd asta şi am vizitat şi Ierusalimul la a doua mea călătorie în Israel, dar a fost cu ceva timp în urmă. Am uitat multe lucruri, aşa că voi reveni din nou, cu siguranţă”, a subliniat Djokovic.

Djokovic a vorbit și despre retragerea lui Roger Federer, după ce a participat la competiția Laver Cup, la Londra, săptămâna trecută.

„Am un respect enorm pentru Roger şi pentru contribuţia adusă sportului nostru. A avut o carieră epică, poate fi mândru de ea. Este unul dintre cei mai recunoscuţi sportivi din toate timpurile. Retragerea sa este un moment trist pentru tenis”, a spus Djokovic.