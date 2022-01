 Novak Djokovic se afă în custodia poliţiei de frontieră australiene

Novak Djokovic este în custodia poliţiei de frontieră australiene, fără acces la telefonul mobil şi fără a putea discuta cu vreun membru al echipei sale, potrivit news.ro care citează presa sârbă.

Potrivit sursei citate, Djokovic a fost dus într-o cameră unde este păzit de doi poliţişti şi este reţinut de câteva ore, din cauza unei probleme cu viza de intrare în Australia.

😳Telegraf, a Serbian media outlet, is now reporting that Djokovic is in custody. Stuck in one room, without his mobile phone, guarded by two policemen and without the chance to talk to members of his team

🎢 If this is true, it’s an scandalous twist https://t.co/QXG5C5E3pD

— Carlos Navarro (@TheMagician5GS) January 5, 2022