„Nu am fost adus de decor! Rednic a făcut 6 puncte din 33”. Iuliu Mureșan iese la atac

Oficialul lui Dinamo a oferit o nouă reacție după demiterea lui Mircea Rednic și a explicat cum s-a ajuns ca tehnicianul în vârstă de 59 de ani să fie dat afară!

Iuliu Mureșan a devenit inamicul numărul 1 în Ștefan cel Mare după ultima sa decizie, iar fanii i-au declarat război acestuia și i-au cerut să plece de la echipă. Cu toate acestea, directorul executiv al clubului a mărturisit că hotărârea de a renunța la Rednic a fost cea mai potrivită în momentul de față, ținând cont de punctele obținute de „câini” cu „Puriul” la conducere.

”„Chiar am vrut să îmi dau demisia şi chiar o aveam scrisă. Eu nu fug de greu. Eu am vrut să-mi dau demisia, dar nu-mi permite trecutul meu din fotbal să plec la greu. Nu am fost adus de decor la Dinamo, așa că trebuia să iau o decizie. Până la urmă s-au făcut 6 puncte din 33 în mandatul lui Rednic. Dacă am fi continuat așa, drumul spre Liga 2 era deschis. Rednic a spus că trebuie să plece 15 jucători, dar era greu de realizat un astfel de deziderat, pentru că erau multe contracte în derulare.

Dar, de fapt, erau mai mulți de 15 jucători la care Rednic dorea să renunțe. Și apoi, câți jucători trebuia să aducem? Când mai aveam timp pentru a mai omogeniza echipa?”, a spus Mureșan, potrivit Digi Sport.