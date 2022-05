„Nu am valoare să joc la Dinamo!/ Am avut niște discuții cu domnii Mureșan și Zăvăleanu!”. Cine pleacă din „haită”!?

Dinamo traversează unul dintre cele mai tumultoase sezoane din existența sa recentă. „Câinii” se pregătesc acum de disputarea barajului de menținere în Liga 1, dar ar putea rămâne fără câțiva jucători.

Se pare că unul dintre jucătorii lui Dinamo vrea să părăsească echipa, deoarece nu se simte dorit de către club.

„Am avut niște discuții cu domnii Mureșan și Zăvăleanu!”

„Înțelegerea mea expiră la vară, dar dacă se salvează echipa, mi se prelungește cu încă un an. Există și o clauză în contract conform căreia clubul poate să-l rezilieze oricând dacă ei consideră că nu demonstrez că am valoare să joc la Dinamo.

Nu am vorbit cu domnul Uhrin, în schimb am fost la meciurile de acasă, le-am urat baftă și atât. Am avut niște discuții cu domnii Mureșan și Zăvăleanu iar săptămâna asta urmează să mai am una legată de contractul meu”, a declarat Marius Tomozei, potrivit Playsport.

Adus de la UTA Arad, Marius Tomozei este indisponibil momentan din cauza unei accidentări grave. Acesta ar vrea să plece dacă constată că Dinamo nu mai are nevoie de serviciile sale.