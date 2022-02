Nu e nici Ianis Stoica și nici Octavian Popescu! Gigi Becali a mai descoperit o „perlă” la FCSB: „Va ajunge mare fotbalist”

Gigi Becali (63 de ani) a dezvăluit cine este noul jucător al roș-albaștrilor care l-a cucerit după ultimul meci de campionat!

Patronul celor de la FCSB speră să continue tunurile financiare cu jucători precum Florinel Coman, Ianis Stoica sau Octavian Popescu, ultimul menționat fiind pe val în ultimele meciuri ale bucureștenilor. Cu toate acestea însă, afaceristul din Pipera a anunțat că are un nou favorit.

Este vorba despre fundașul Sorin Șerban (21 de ani), introdus pe teren în minutul 63 al duelului cu Academica Clinceni. Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorului său, despre care spune că va deveni un mare fotbalist. Totodată, patronul consideră că Șerban ar trebui să joace chiar titular, în fața lui Risto Radunovic, însă a mărturisit că decizia finală le va aparține lui Toni Petrea și MM Stoica.

”Am zis că vreau să fie Șerban pe bancă pentru că are 21 sau 22 de ani. Și acum am vorbit cu MM. Din punctul meu de vedere, eu zic că va ajunge mare fotbalist. E posibil să mă înșel. Îl văd titular în locul lui Radunovic, dar pentru că ei nu vor niciunul, nu forțez nici eu.

Fac un compromis, sunt ei acolo, muncesc împreună, nu pot să impun totul. Dar la un moment dat trebuie să impun pentru că ăsta are 21 de ani și cred că va ajunge mare fotbalist! De ce? N-are emoții deloc, driblează, pasează, iese din apărare cu mingea la picior… Îmi place foarte mult de el!”, a dezvăluit Gigi Becali, la Digi Sport.

Ajuns în anul 2019 la FCSB, de la Minaur Baia Mare, jucătorul în vârstă de 21 de ani a evoluat un sezon sub formă de împrumut la Poli Iași, apoi a revenit la gruparea roș-albastră și a fost utilizat la echipa secundă.

250.000 de euro este cota de piață a lui Sorin Șerban, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com.