„Nu există nicio favorită! Șansele sunt 50-50”. FCSB nu va avea o misiune ușoară cu Dinamo

Cele două rivale din București se vor întâlni în această seară, de la ora 20.00, în runda cu numărul 23 din campionatul României!

Dinamo și FCSB se situează pe poziții total opuse în clasamentul Ligii 1, însă ambițiile dintre cele două grupări au rămas aceleași, în ciuda situației actuale. Deși „câinii” sunt penultimii în ierarhie și au un parcurs de coșmar în stagiunea curentă, Eugen Trică nu îi vede favoriți pe elevii lui Toni Petrea și consideră că într-un meci de asemenea calibru se poate întâmpla absolut orice.

”Va fi un derby foarte spectaculos, tot timpul meciurile Steaua – Dinamo au fost jucate la intensitate maximă. Din punctul meu de vedere, nu există nicio favorită, șansele sunt 50-50, chiar dacă Dinamo ocupă un loc în clasament care nu e de tradiția lui Dinamo.

Ambele echipe trebuie să se adapteze la starea terenului. Nu cred că se va mai întâmpla așa, 6-0. Se întâmplă o dată la 20-30 de ani, va fi cu totul și cu totul altceva. Am dat două goluri foarte frumoase în 2001, în Supercupă, era domnul Pițurcă antrenor. Cred că am jucat vreo 9-10 derby-uri în decurs de patru ani, cât am fost la Steaua (n.r.- FCSB)”, a declarat Eugen Trică, potrivit Digi Sport.