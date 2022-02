„Nu înțeleg ce strategie au acolo”. Conducerea vicecampioanei, amendată pentru ultimele decizii

FCSB este tot mai interesată să aducă jucători de la CFR Cluj. După ce au testat pista Omrani, oficialii roș-albaștrii=lor își îndreaptă acum atenția și spre Mateo Susic.

Fundașul dreapta este în ultimele șase luni de contract cu ardelenii și deocamdată nu și-a prelungit înțelegerea cu formația pregătită de Dan Petrescu. Președintele clubului din Gruia a confirmat că cele două părți se vor despărți la vară, iar Susic analizează deja variantele pe care le are la dispoziție. Bosniacul s-a întors la CFR în urmă cu doi ani și jumătate după ce între 2015 și 2019 a jucat pentru Sheriff Tiraspol. El a ajuns pentru prima oară la Cluj, în vara lui 2014, dar a fost împrumutat la campioana Republicii Moldova după o jumătate de sezon. În cazul în care l-ar convinge pe fotbalist să aleagă FCSB, Gigi Becali ar da o lovitură importantă crede Dinu Gheorghe. Doar că fostul președinte al mai multor cluburi de primă divizie consideră că postul este unul acoperit la vicecampioana României.

„Cine l-a propus pe Mateo Susic la FCSB? FCSB are soluții acolo. Este zvăpăiatul de Crețu care face jocuri bune sau îți vine să te împuști. L-au dat pe Haruț și acum nu au soluții. Au adus acum jucători de la Clinceni. Nu înțeleg ce strategie au acolo.

Susic e mai complet decât Crețu, a mai jucat și la echipa națională, are meciuri în cupele europene. Ar fi un plus dacă ne raportăm la Crețu, dar cred că are pretenții financiare mari. E un jucător echilibrat și nu face gafele lui Crețu. Să îl aducă dacă lor le convine din punct de vedere financiar”, a transmis fostul conducător din fotbalul românesc pentru Pro Sport.

Susic are 31 de ani și a mai evoluat în carieră pentru Energie Cottbus, Istra și NK Zrinijski. A câștigat titlul în Bosnia, în România și în Republica Moldova. Are în total 6 trofee de campion, plus trei Cupe ale Moldovei, două Supercupe ale Moldovei și o Supercupă a României. De asemenea, fundașul are 8 selecții pentru naționala Bosniei, pentru care a debutat în 2016.