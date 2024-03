„Nu mi-au plăcut deloc!”-„Fălcosul” a criticat prestația a doi „tricolori” după amicalul încheiat la egalitate cu Irlanda de Nord!

Ioan Andone a aistat vineri seară la partida amicală dintre România și Irlanda de Nord, încheiată cu scorul de 1-1 la București.

„Fălcosul” și-a expirmat după meci deazmăgirea față de doi dintre „tricolori”. Iată cine sunt jucătorii vizați de fostul mare dinamovist.

„Nu mi-au plăcut deloc!”

„Nu mă așteptam ca România să joace extraordinar, mai ales că nu s-au mai întâlnit de multe luni, de la meciul cu Elveția. Văd că se caută diferite formule, să dea șanse mai multor jucători, caută să-și facă locul pentru Europene. Irlanda de Nord, neașteptat de bine, parcă era meci oficial. La noi a părut amical, ceea ce e.

Nu ne facem griji pentru EURO, acum sunt amicale, stabilim un lot. Acolo sunt trei meciuri decisive. Acolo te duci cu gândul de a te califica mai departe.

Mi-a plăcut Man. Se vede clar că în campionat are minute multe, că e golgheter în Serie B, că e cel mai bun pasator. Se vede că are ceva în plus față de ceilalți. Stanciu e în regulă, dar trebuie să mai pui pe lângă.

Fundașii laterali nu mi-au plăcut deloc. Amândoi! Nici Mogoș nu pare o soluție acum, nici Manea acolo. Irlanda de Nord putea să facă 2-0 și pierdeam meciul.

Poate ar trebui mai multe minute pentru Ianis Hagi. Când a intrat, am văzut că și suporterii îl susțin foarte mult. Îi trebuie minute. Dacă nu are la echipa de club, măcar să aibă aici. O să fie o soluție la Europene probabil”, a spus Ioan Andone, conform Sport.ro.