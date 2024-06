„Nu ne-am mai înțeles la contract!”-Pierdere importantă pentru Oțelul Galați!

Oțelul Galați a făcut un sezon foarte bun în primul an de la promovarea în Liga 1. Gălățenii au ratat însă atât câștigarea Cupei României cât și accederea în Conference League.

Se pare că veștile rele continuă pentru Dorinel Munteanu. Un jucător de bază din primul „11” nu va mai continua în următorul sezon.

„Nu ne-am mai înțeles la contract!”

„Nu voi mai continua la Oțelul Galați, deoarece nu ne-am mai înțeles la contract. Îi mulțumesc frumos lui Dorinel Munteanu pentru încrederea acordată, dar din păcate acum ne-am despărțit. Chiar dacă mă aflu în vacanță, totuși am unele discuții cu alte formații și este adevărat că există și posibilitatea să revin la FC Botoșani.

Dar, totuși nu este nimic sigur și nu vă pot spune unde voi juca până când acest lucru nu se va concretiza și prin semnarea unui contract. De la Oțelul am plecat cu regretul că nu am câștigat Cupa României și simt că noi am fi putut să ajungem și în play-off. Iar în finala Cupei României eu am încercat să fac tot ce a depins de mine la loviturile de la 11 metri, dar din păcate nu joc eu singur. Îmi pare tare rău că am pierdut acea finală”, a spus Eduard Pap, portarul de 29 de ani, pentru ProSport.