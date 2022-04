„Nu o să mor în pat, ci prin infarct”. Reacția unui finanțator din Liga 1 după ultimul meci al echipei sale

Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi a trăit la intensitate maximă partida echipei sale contra celor de la FC Botoșani, din etapa a 4-a a play-out-ului Ligii 1.

Deși au marcat repede și și-au creat foarte multe situații de a închide meciul, covăsnenii au stat cu emoții până în ultima secundă. Iar emoțiile au fost greu de îndurat pentru omul cu banii de la Sfântu Gheorghe.

„Sunt foarte bucuros, dar dacă continuăm în așa fel nu o să mor în pat, ci prin infarct. Am scos trei puncte mari și, încet-încet, revenim unde ne este locul. Ocaziile se răzbună. Am avut 7-8 clare și nu am reușit să fructificăm decât una.

De foarte puține ori intru în vestiar. Când sunt așa bucuros anunț că au primă dublă. Ei nu au știut. Nu dispunem de un buget de nu știu cât, dar astăzi chiar au meritat. Este prea mult să vorbim despre preliminariile Conference.În Cupă sunt trei meciuri, dintre care dacă le câștigăm pe primul și pe al treilea, câștigăm Cupa”, a subliniat finanțatorul ardelenilor.

Cristiano Bergodi a apreciat în schimb evoluția fotbaliștilor pe care îi pregătește de aproape jumătate de an.

„Un meci frumos, am jucat foarte bine. Îi felicit pe băieți pentru că am făcut un meci frumos. Am jucat cu atitudine, cu dăruire, cu tot ce trebuie. Sunt mulțumit. Am avut ocazii mari, pe care nu le-am fructificat. Se putea termina cu un rezultat mai rotund.

Nu e ușor să câștigi la Botoșani. Sunt bucuros și vreau să îmi felicit încă o dată băieții pentru acest meci. Trebuie să gestionăm bine lotul pentru jocurile următoare. Noi suntem bucuroși, pentru că am văzut un meci bun”, a transmis la rândul său italianul.