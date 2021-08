Numele lui Duckadam, scandat pe Arena Națională: „Unii doar spun că respectă legendele, noi chiar o facem”

În ultimele zile, relația dintre Helmut Duckadam și CSA Steaua s-a încins, cele două părți aflându-se într-un conflict deschis.

La meciul din Liga a doua, cu Unirea Slobozia, terminat cu o remiză, scor 1-1, suporterii ”militarilor” au afișat un banner cu un mesaj ironic la adresa ”Eroului de la Sevilla”.

De partea cealaltă, la meciul FCSB-ului de luni cu Sepsi, încheiat scor 1-1, galeria vicecampioanei României a scandat minute în șir numele celui de care se leagă câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986. Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, a ținut să explice gestul.

”Mulțumim tot în mod public patronului de la Sepsi. Nu am făcut ceva deosebit, doar normalitate. Am mulți prieteni unguri și nu înțeleg ce am avea noi cu ei. Acei oameni nu ne-au făcut vreodată ceva. Îi respectăm, de aceea nu am scandat împotriva lor.

Am scandat în schimb 10 minute continuu numele lui Helmut Duckadam mai mult pentru că acum câteva zile a fost jignit. Vă dați seama unde am ajuns dacă Duckadam a fost jignit? Datorită acestui om sunt acum milioane de steliști în lume. Unii doar spun că respectă legendele, noi chiar o facem.

Noi nu-i vom jigni vreodată pe domnii Stoica, Balint, Boloni sau alții doar pentru că nu ne consideră Steaua. Este decizia și gândirea dumnealor. Nu avem cum să uităm cine sunt acești mari steliști”, a declarat Gheorghe Mustață la Radio Sport 1.