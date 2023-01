O echipă din Liga 1 a transferat un jucător de la FCSB: ”Se pliază pe stilul nostru de joc!”

Andrei Dumiter va juca din această iarnă pentru FC Voluntari.

Liviu Ciobotariu ia în calcul un transfer definitiv al lui Dumiter.

Ciobotariu a spus că Andrei Dumiter va pleca cu FC Voluntari în cantonament din Turcia și a adăugat că fotbalistul se potrivește stilului de joc al ilfovenilor.

”Este adevărat. Dar nu știu exact condițiile, dacă împrumut sau definitiv. Este posibil să devină jucătorul nostru. Se va finaliza mutarea în seara asta. Cert este că Andrei Dumiter va juca din această iarnă la FC Voluntari. Nu a venit propunerea din partea FCSB, ci eu mi l-am dorit în mod special”, a spus Liviu Ciobotariu, potrivit fanatik.ro.

Eu am mare încredere în el, de asta am și insistat. Depinde numai de el, de cum se va antrena, să demonstreze că este un atacant de valoare. Va merge cu noi în Antalya și depinde cum va evolua în meciurile amicale și la primele partide oficiale. FCSB eu nu cred că l-a transferat degeaba. Are calități și cred în potențialul lui. Cheia este la el. Andrei se pliază pe stilul meu de joc și asta va conta mult, pentru că va fi pus în valoare”, a spus fostul internațional român.