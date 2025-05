„O înfrângere dură pentru mine!”. Răzvan Lucescu, confesiune tulburătoare după ce a pierdut de 3 ori în fața FCSB-ului

FCSB a învins PAOK în acest sezon de Europa League și în Grecia, dar și la București, unde a obținut ulterior calificarea în optimile competiției. Răzvan Lucescu a vorbit despre rezultatele nefaste în fața echipei lui Gigi Becali la mai bine de 3 luni de la ultima confruntare.

Răzvan Lucescu a spus lucrurilor pe nume. Cum a trăit cele 3 eșecuri cu FCSB din acest sezon

Răzvan Lucescu și PAOK Salonic au fost învinși de FCSB de 3 ori în acest sezon. Dacă primul meci a fost la nivelul fazei grupei din Europa League și a fost considerat o întâmplare, celelalte două au confirmat forța superioară a campioanei României.

Răzvan Lucescu a vorbit despre sentimentele care l-au încercat după tot ceea ce s-a întâmplat în partidele cu FCSB. Antrenorul a catalogat cele 3 întâlniri cu bucureștenii ca pe „o înfrângere dură”.

„O înfrângere dură pentru mine, mai ales prin prisma faptului că sunt român!”

„Știi ce am spus în cercul meu restrâns după meciurile cu FCSB? O înfrângere dură pentru mine, mai ales prin prisma faptului că sunt român, că trăiesc acolo, că în țară la noi presiunea pentru acest meci a fost amplificată.

Mă refer la toate 3 meciurile. În final era ideea de a ne califica noi sau ei. Nici măcar asta nu m-a deranjat (Despre antrenorul Lucescu VS antrenorul Becali nr.), absolut deloc, dar ideea că fiind român, fiind la PAOK într-o altă țară și pierzând împotriva unei echipe românești, da, mi-a creat o dezamăgire puternică.

Însă suntem atât de obișnuiți sau sunt atât, gândește-te Horia, am câștigat enorm și am pierdut enorm. Am pierdut finale, am pierdut meciuri decisive, am pierdut…

„Presiunea s-a instaurat în mine, a fost în mine pe parcursul acestor meciuri!”



Da, știu și probabil că asta este și acea presiune despre care vorbeam mai devreme. S-a instaurat în mine, a fost în mine pe parcursul acestor meciuri, în special ultimele două. Nu, nu e vorba de asta (Despre gestionarea presiunii nr.). Așa a fost să fie.

Steaua a fost într-un an mult mai inspirat decât am fost noi. Au reușit să creeze un grup cu o unitate puternică. Noi, după câștigarea campionatului… e foarte important să ai capacitatea să analizezi profund și să înțelegi cu adevărat ceea ce se întâmplă și când înțelegi aceste lucruri, te liniștești puțin.

„Problema este că din exterior apar discuții, critici, analize”

Problema este că din exterior apar discuții, critici, analize care n-au nicio legătură cu realitatea aceea adevărată, profundă, când te duci în adânc și înțelegi ceea ce s-a întâmplat.



În cercul meu am spus că a fost o înfrângere dură. Pentru mine a fost dură pentru toate aceste lucruri pe care ți le-am povestit!”, a spus Răzvan Lucescu la Fanatik.