O nouă bombă la Dinamo! Cine îi ia locul lui Cortacero de la 1 ianuarie: „Sunt optimist”

Continuă veștile dinspre formația din Ștefan cel Mare, astfel că după demiterea lui Mircea Rednic, o altă informație a ieșit la iveală în această seară!

Dinamo se află într-o situație critică în momentul de față, iar oficialii clubului încearcă prin toate metodele să creeze un echilibru, iar echipa să se salveze de la retrogradare în acest sezon. Cu toate acestea, Cornel Țălnar anunță o altă lovitură în „Groapă” și spune că Dorin Șerdean va prelua pachetul majoritar al „câinilor”, începând cu luna ianuarie a anului 2022, în locul lui Pablo Cortacero, dispărut din peisajul alb-roșilor de o bună perioadă de timp.

„Eu nu am crezut niciodată că, în istoria acestui club, pentru care am jucat şi am antrenat, se poate întâmpla aşa ceva. Dezastrul este rezultatul celor din PCH, după ce ei au preluat echipa şi au dus-o în moarte clinică. Sperăm ca, din 1 ianuarie, când domnul Şerdean va prelua pachetul acţiunilor, lucrurile se vor schimba.

Sunt optimist pentru că există discuţii cu mai mulţi posibili investitori interesaţi, entităţi, care au aşteptat ca planul de reorganizare să fie aprobat, să treacă, să ştie care sunt datoriile şi să înceapă negocierile. Aceştia vor să vină, să bage banii necesari şi să scoată cât mai repede clubul din insolvenţă, există această oportunitate”, a anunţat Cornel Ţălnar pentru PlaySport.

Sursa citată anunţă că tranzacţia va avea loc pe 1 ianuarie, iar Dorin Şerdean devine noul număr 1 la Dinamo Bucureşti. În această perioadă, Șerdean va merge în Spania, pentru a obţine ultimele semnături de la Pablo Cortacero.