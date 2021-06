O nouă idee trăsnită în Liga 1: „Mi se pare discriminare. Faci un Under 21, fă și un Over 35!”

Fotbalul românesc nu încetează să surprindă prin diverse lucruri. Un exemplu este regula U21 impusă de FRF, care a atras o mulțime de discuții și reacții contradictorii.

Pe lista constestarilor s-a înscris și Mihai Răduț, jucător ce s-a despărțit de Astra, după ce fosta campioană a României a retrogradat în divizia secundă. Acesta este de părere că regula este una discriminantă și a glumit pe seama ei, spunând că ar trebui implementată și una care să impună și jucători trecuți de 35 de ani.

Pentru propunerea făcută, Răduț l-a dat exemplu pe Gabi Tamaș, care la 37 de ani este liderul defensivei celor de la FC Voluntari.

„Eu jucam bine la 19 ani și nu erau legile de acum, jucai dacă erai bun. Oricum, mi se pare discriminare. Dacă Gabi Tamaș joacă cel mai bine pe poziția lui, ce faci, îl scoți ca să bagi un Under? A, faci un Under 21, fă și un Over 35!”, a declarat Răduț, ajuns la 31 de ani, conform Digi Sport.

Din sezonul următor, Răzvan Burleanu, președintele FRF, plănuiește să modifice din nou regula jucătorilor U21, astfel că intenționează să oblige cluburile din România să folosească cel puțin 45 de minute și al doilea fotbalist eligibil.