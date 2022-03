O nouă lecție predată de Nadal colegilor din circuitul ATP: „Familia mea nu mi-a permis niciodată să fac asta”

Spaniolul a explicat cum se motivează în momentele când un meci pare aproape pierdut. A fost și cazul ultimei dispute a campionului de la Australian Open în turneul de la Indian Wells.

Recordmenul turneelor de Grand Slam câștigate a dezvăluit filosofia după care se ghidează pe terenul de tenis și care îi permite să rămână concentrat pe toată durata confruntării.

Motivul pentru care m-am luptat toată cariera pe terenul de tenis şi am păstrat atitudinea potrivită este simplu: pentru că am fost crescut aşa. Unchiul meu, familia mea nu mi-au permis niciodată să sparg o rachetă, să înjur sau să renunţ la un joc.

Bineînţeles că ei au vrut să câştig, dar asta nu a fost cel mai important lucru. Cel mai important lucru a fost educaţia şi faptul că am crescut cu valori. Aşa a trebuit să procedez şi, cu siguranţă, de aceea am această mentalitate, altfel nu aş juca tenis”, a declarat Rafael Nadal, citat de Le Figaro.

Sportivul de 35 de ani a fost sincer după revenirea incredibilă în fața lui Sebastian Korda care i-a adus calificarea în turul trei a turneului american.

„Am crezut că o să pierd. Şi în Australia, am avut acelaşi sentiment în finală. Dar asta nu înseamnă că nu continui să lupt. Chiar dacă eu cred că o să pierd, ceea ce îmi spun la 2-5 este: <OK, joc rău, dar chiar dacă o să pierd, o să încerc să termin meciul simţindu-mă mai bine>. Aşa că trebuie să lupt. Apoi am jucat puţin mai bine şi el a făcut câteva greşeli. Apoi la 5-3, 5-4 nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla

Dacă oamenii cred că am încredere absolută în capacitatea mea de a reveni pe tabela de marcaj, nu este cazul. Dar în mintea mea, chiar dacă mă confrunt cu imposibilul, nu vreau să renunţ. O să tot încerc să-mi împiedic adversarul să câştige, să-i îngreunez puţin lucrurile. În acest gen de meci, în acest tip de situaţie, se pierde de nouă ori din zece. Dar dacă renunţăm, se pierde de zece ori. Dar dacă ne agăţăm, putem câştiga o dată”, a încheiat spaniolul.