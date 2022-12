O nouă victorie pentru Răzvan Lucescu în Grecia! Reacția dură a antrenorului român când a fost huiduit

Echipa greacă PAOK, anrenată de Răzvan Lucescu, s-a impus cu 2-0, în deplasare, la Panetolikos, în Etapa a 14-a a campionatului.

„Chemați o ambulanță, pentru că ar putea cădea cineva din tribune”, a transmis Răzvan Lucescu

Golurile au fost marcate de Oliveira (45+4) și Augusto (96). În urma acestui succes, PAOK a revenit pe locul 3 în clasament, dar este la 10p distanță de liderul Panathinaikos și la 4 de ocupanta poziției a 2-a, AEK.

După meci, Răzvan Lucescu a fost huiduit de spectatorii prezenți în tribune, iar reacția românului nu a întârziat. „Chemați o ambulanță, pentru că ar putea cădea cineva din tribune”, a transmis tehnicianul, potrivit Sport24.

În ceea ce privește meciul în sine, românul a considerat că victoria este una meritată. „A fost un meci bun, împotriva unei echipe cu un stil de joc frumos. Terenul ne-a pus probleme, dar sunt mulțumit, am jucat cu intensitate și cu mentalitatea potrivite.

Am controlat jocul. De fiecare dată când Panetolikos a forțat, noi am avut răspunsul corect. Al doilea gol ne-a mai liniștit, deoarece înainte irosiserăm câteva ocazii mari. Și adversarii au avut șanse de a înscrie, dar am meritat victoria”, a spus Răzvan Lucescu.