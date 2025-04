„O ruşine totală” – Scuzele lui Jamie Vardy după retrogradarea echipei Leicester

Jamie Vardy, atacantul vedetă şi căpitanul echipei Leicester, a postat, pe contul său X,un mesaj în care îşi cere scuze după ce clubul la care joacă de 13 ani şi cu care a fost încoronat campion al Angliei în 2016 a retrogradat în liga secundă engleză.

„În acest moment, nici măcar nu ştiu ce să spun”, a scris el pe reţelele de socializare. „Niciun cuvânt nu-mi poate exprima furia şi tristeţea faţă de modul în care a decurs acest sezon. Nu există nicio scuză. Colectiv, ca jucători şi ca club, am eşuat. Pur şi simplu nu există niciun secret şi refuz să întreţin orice presupunere făcând asta”.

„După ce am jucat la acest club atât de mult timp, am avut atât de multe succese şi momente importante, iar acest sezon a fost nimic altceva decât mizerabil şi, pentru mine personal, o ruşine totală. Doare şi ştiu că şi voi simţiţi asta. Pentru fani: îmi pare rău. Îmi pare rău că nu ne-am ridicat la înălţimea aşteptărilor şi îmi pare rău că am încheiat sezonul 2025 cu un scenariu atât de mizerabil”.

Deşi contractul său expiră în iunie, atacantul de 38 de ani nu este pregătit să se retragă şi ia în considerare prelungirea şederii sale la Leicester, chiar şi la un nivel inferior, potrivit Sky Sports.