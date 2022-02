O sportivă prezentă la JO acuză condițiile din China: „Plâng în fiecare zi și vreau să se termine toate astea odată”

Nu toți cei care au visat să participe la ediția din acest an a JO au avut același noroc. Testările de coronavirus reprezintă cea mai mare provocare pentru toți sportivii înscriși în concursurile de la Beijing.

Iar pentru caei descoperiți pozitiv începe coșmarul izolării și a visului frânt de a lua startul în probele din cadrul marii competiții. Biatlonistă rusă Valeria Vasnetsova este într-o astfel de situație. Ea a fost trimisă într-un hotel de carantină care nu a fost însă deoc pe placul sportivei de 24 de ani. Ea a povestit pe contul său de pe o rețea de socilizare despre condițiile dificile pe care trebuei să le înfrunte în zilele în care nu are voie să părăsescă stabilimentul.

”Plâng în fiecare zi și vreau să se termine toate astea odată. Am slăbit atât de mult încât oasele picioarelor încep să se vadă. Pastele sunt singurele comestibile, dar astăzi am forțat carnea sau mai bine zis grăsimea pentru că mi-e foarte foame. Practic dorm toată ziua pentru că nici măcar nu mă pot da jos din pat. Mă doare stomacul, sunt foarte palidă și am cearcăne mari în jurul ochilor. Vreau doar să se termine asta!”, a povestit rusoaica.

Ea abia așteaptă să se întoarcă în țara natală după experiența negativă. Una pe care a simțit-o pe propria piele și norvegianul Jarl Magnus Riiber, depistat la rândul său cu COVID-19, conform Eurosport.

Am fost transportat precum o bombă de infecție. Te urci într-o mașinî în care miroase doar a clor, te întâlnești și vorbești cu oameni acoperiți tot în plastic”, a relatat nordicul ceea ce a trăit în Asia.

Și belgianca Kim Meylemans s-a plâns de condițiile pe care a trebuit să le îndure după ce picat „examenul” testului la coronavirus.

„La ora 23:35 s-a auzit o bătaie la ușă și am fost escortată în satul olimpic. Acum sunt într-o aripă care este doar pentru izolare, dar cel puțin m-am întors în Sat. Mă simt în siguranță și voi putea să mă antrenez puțin mai bine aici. Se pare că videoclipul și eforturile Comitetului meu Olimpic au dat cu adevărat roade”, a transmis sportiva tot prin intermediul unei rețele de socializare.