Oana Manea a transmis un mesaj de susţinere pentru „tricolore” după calificarea la Campionatul Mondial: „E mare lucru”

Campionatul Mondial de handbal feminin se va desfăşura la finalul acestui an, între 27 noiembrie şi 14 decembrie. Competiţia va avea loc în Germania şi în Olanda.

Oana Manea, mesaj de susţinere pentru „tricolore” după calificarea la Campionatul Mondial

Oana Manea a subliniat, de asemenea, şi faptul că România este singura naţională care s-a calificat la toate cele 27 de ediţii ale Campionatului Mondial de handbal feminin. Fostul pivot le ţine pumnii „tricolorelor”, mărturisind că acestea trebuie să „pună osul la bătaie” pentru un rezultat bun la turneul final.

„Când am timp, urmăresc meciurile, se uită şi Dimitrie cu mine. Nu ştiu dacă înţelege ceva, dar n-are încotro. Vreau să le felicit pe fete, mă bucur foarte mult pentru ele, că s-au calificat. E mare lucru că suntem singura ţară care s-a calificat la toate ediţiile Campionatului Mondial. Sper să facă un rezultat frumos şi la turneu. Ţine foarte mult de unitatea grupului, asta contează cel mai mult. Noi, când am făcut performanţă, am fost foarte unite. Şi fiecare trebuie să pună osul la bătaie, până la urmă fac sportul ăsta din plăcere.

Există şi această problemă, că nu prea joacă la echipa de club. Îmi place foarte mult de Stoica, are calităţi. Poate o să joace şi ea mai mult la Bistriţa, unde se transferă. Fiecare are calităţi, dar ţine foarte mult de joc. În meciuri capeţi experienţă, încredere şi curaj. La Campionatul trecut, deşi sunt multe care nu joacă la echipa de club, au avut evoluţii foarte bune.

Din păcate, n-am văzut o evoluţie la copii şi juniori, parcă ne ducem mai mult în jos. Aici este o mare problemă. O să mai dureze ani până va veni o generaţie care să fie wow, va fi destul de greu. Trebuie lucrat şi investit în copii si juniori, precum şi în antrenorii de la aceste grupe de vârstă. (sa ajungem din nou în faze superioare la turneele majore).

Au fost generaţii bune, majoritatea jucam la echipele de club, eram chiar titulare şi atunci plecam tot timpul cu medaliile la gât. Au fost momente în care n-am avut o formă bună şi încheiam pe locuri mai în josul clasamentului şi eram tot timpul criticate. E voba aceea: cu ce avem, cu asta jucăm. Trebuie să ştim ce să cerem în funcţie de ce putem. Nu putem să cerem locurile 5-6 sau să fim în semifinale şi noi să nu avem cu cine”, a declarat Oana Manea, pentru AntenaSport.