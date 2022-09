Obiectivul Rapidului în acest sezon! Anunțul făcut de conducere: „Ne batem, nu putem depune armele!”

Rapid are parte de o primă parte de sezon excelentă. Giuleștenii se află pe locul 2, la egalitate de puncte cu liderul Farul (24 de puncte).

Victor Angelescu, patronul clubului, este impresionat de forma bună pe care o traversează echipa sa. Iată ce obiectiv i-a impus lui Adi Mutu.

„Jocul este făcut în așa măsură încât să ne atingem obiectivul!”

„Îmi place cum joacă Rapidul. Cred că avem un fotbal frumos, jucăm bine. Am putea să jucăm și mai bine, dar cred că am arătat un fotbal frumos. Am discutat cu Adi atunci când l-am ales. Știm ce filosofie are. I-am spus care este obiectivul pentru sezonul acesta, iar jocul este făcut în așa măsură încât să ne atingem obiectivul. Vrem să intrăm în play-off.

Dacă putem să ne batem pentru un loc de cupă europeană, normal că o vom face. Dacă intrăm în play-off, ne batem, nu putem depune armele. Aș vrea să dăm mai multe goluri, dar nu cred că jucăm urât. Am avut ocazii, am dat goluri. Preferăm să avem puncte și să mergem în play-off”, a declarat Victor Angelescu, conform celor de la digisport.ro.

După pauza competițională, Rapid va juca în deplasare contra celor de la Chindia Târgoviște.