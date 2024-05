Octavian Popescu își ia rămas-bun de la FCSB! Echipa unde va merge jucătorul

Ovidiu Popescu se desparte de FCSB în această vară după opt ani petrecuți alături de ”roș-albaștri”.

Mihai Stoica, managerul clubului, a dezvăluit că Ovidiu Popescu va evolua în tricoul celor de la Universitatea Cluj.

”A fost chiar emoţionant. Opt ani. A venit, şi-a luat rămas bun. Nu semnează cu Sepsi, cu Universitatea Cluj. A semnat şi după aia şi-a luat rămas bun de la coechipieri, a trimis şi un mesaj.

E un băiat excepţional. Îţi face plăcere să lucrezi cu astfel de fotbalişti. N-a ridicat niciodată vreo problemă. A fost jucătorul nostru care a jucat toate poziţiile. Îl şi ajută, dar câteodată îi şi crează probleme.

Creţu e doar fundaş dreapta, Risto (n.r. Radunovic) e doar fundaş stânga, el e de toate. Nacho n-a jucat niciodată atacant lateral, n-a jucat inter.

Au trecut opt ani, avem nevoie de sânge proaspăt. Este important să aduci jucători care să joace. Am foarte multă experienţă, asta am spus şi la Urziceni. Trebuie neapărat să aducem jucători importanţi pe fiecare compartiment. Am ales axul, trebuie să aducem în fiecare compartiment câte un jucător”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.