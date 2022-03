Octavian Popescu, reacție spumoasă după debutul la națională: ,,E cea mai mare dorință a mea”

Selecţionerul Edward Iordănescu a debutat cu o înfrângere la naţionala de fotbal a României, 0-1 cu Grecia, vineri seara, într-un meci amical care a avut loc pe Stadionul Steaua din Bucureşti.

Octavian Popescu a fost introdus de Edi Iordănescu în minutul 62 în locul lui Alex Mitriță. Jucătorul de 19 ani are parte de debutul la națională chiar la prima acțiune la care a fost convocat.

„Nu am primit botezul încă. A fost un meci frumos, o atmosferă foate frumoasă, dar din păcate nu am reușit să câștigăm. Ce, am fost fericit când am fost chemat, am sunat pe cine mi-a venit primul în minte.

Am dormit foarte liniștit, am dormit și la prânz. Așteptam convocarea. Am fost foarte pregătit și sunt fericit că am reușit să debutez. M-a integrat foarte bine Tănase cu colegii.

Mă cunoșteam de la FCSB cu domnul selecționer și s-a comportat foarte bine și mă ajută foarte mult toată lumea din staff și colegii. Am început foarte bine anul cu 3 sau 4 goluri marcate, cât am reușit să marchez în sezonul trecut în total și sunt foarte fericit.

E cea mai mare dorință a mea, să ajung cu naționala la un Campionat Mondial și să o calific eu. Mi-aș fi dorit un gol, dar nu a fost să fie”, a declarat Octavian Popescu