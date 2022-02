Oficial. Clubul din Liga 1 care a fost depunctat de Comisia de Disciplină

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a decis, vineri, ca Gaz Metan Mediaş să fie depunctată cu două puncte şi interzicerea dreptului de a transfera şi legitima jucători.

Astfel, gruparea ardeleană a rămas cu 22 de puncte. Datoriile către Ronaldo Deaconu se ridică la 110.000 de euro, iar următorul termen e 2 martie 2022.

“Deaconu Octavian Ronaldo Andrei vs. CS Gaz Metan Mediaş – Neexecutare Hotărâre CNSL – În temeiul art. 85.1.b din RD, se sancţionează clubul CS Gaz Metan Mediaş cu măsura interzicerii dreptului de a transfera şi/sau legitima jucători în calitate de club cesionar şi cu scăderea a două puncte pentru perioada 25.01.2022-08.02.2022. Termen 02.03.2022”, se arată pe lpf.ro.

Articolul invocat în decizie prevede următoarele:

“Articolul 85 – Refuzul sau omisiunea aplicării hotărârii 1 Clubul care nu plăteşte unei alte persoane sau FRF/LPF/AJF execută obligaţiile stabilite, în termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii, o sumă de bani, integral sau parţial, deşi există în acest sens o hotărâre definitivă a unui organism jurisdictional al FRF/LPF/AJF şi/sau TAS: b) i se va interzice dreptul de a transfera si/sau legitima jucatori in calitate de club cesionar si i se vor scadea puncte. Scaderea de puncte se aplica asupra celor acumulate in campionat de echipa de categoria cea mai ridicata, urmand ca , la fiecare 15 zile calendaristice de intarziere de plata, calculate de la data expirarii termenului de gratie, echipei in cauza sa i se scada cate 2 puncte”.

Comisia de Disciplină a mai decis următoarele sancţiuni:

AFC UTA Arad vs. ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Incidente – În baza art. 68 din RD, cu aplicarea art. 12, 14 bis şi 15, se sancţionează maseurul Tomescu Nicolae cu Avertisment şi penalitate sportivă de 300 lei.

FC FCSB vs. U Craiova 1948 – Incidente – În baza art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC FCSB cu măsura programării unui joc fără spectatori pe teren propriu şi penalitate sportivă de 60.000 lei.

În baza art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul U Craiova 1948 SA cu penalitate sportivă de 50.625 lei.

Universitatea Craiova vs. FC CFR 1907 Cluj – Incidente – În baza art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, cu aplicarea art.12, 14 bis şi 15, se sancţionează clubul Universitatea Craiova cu Avertisment.

FC Academica Clinceni vs. FC FCSB – Eliminare Sterian Ovidiu George (FC Academica Clinceni) – În baza art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1. din RD, se sancţionează jucătorul cu suspedare pentru un joc şi penalitate sportivă de 740 lei.

Dinamo 1948 SA vs. Universitatea Craiova – Eliminare Aloe Baptiste Bruno Patrick(Dinamo 1948) – În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancţionează jucătorul cu suspendare pentru două jocuri şi penalitate sportivă de 3.000 lei.